Le Maroc assure contre la Zambie et qualifie la Côte d’Ivoire

Zambie 0-1 Maroc

But : Ziyech (37e) pour les Lions de l’Atlas

Grâce au lion, l’éléphant n’est pas (encore) mort !

Sous les yeux de Walid Regragui, suspendu pour l’occasion, le Maroc s’est imposé contre la Zambie sur la plus petite des marges (0-1), sans forcer son talent, pour assurer la première place du groupe F et un huitième de finale contre l’Afrique du Sud. La Zambie n’a presque jamais été en mesure de réellement menacer les Lions de l’Atlas, hormis en toute fin de rencontre, et quitte la compétition en tant que pire troisième. Dans le même temps, grâce au jeu des résultats, la Côte d’Ivoire se qualifie par un trou de souris et affrontera le tenant du titre sénégalais.

Confisquant le cuir à hauteur de 70%, le Maroc tourne logiquement autour de la surface des Chipolopolos. Alors que le public s’enflamme sur un petit pont d’Azzedine Ounahi, le premier tir cadré se fait attendre, en dépit des efforts de Nayef Aguerd, de la tête (35e). Sur l’action qui suit, Hakim Ziyech trouve l’ouverture devant le but vide, après un centre d’Achraf Hakimi mal repoussé par Lawrence Mulenga (0-1, 37e). Dans la foulée, Mulenga évite la disparition définitive du suspense en remportant son face-à-face devant Ayoub El Kaabi, une inspiration qu’il réitérera quelques fois dans le temps additionnel du match.

En seconde période, sans Ziyech (sorti par prévention), mais avec son remplaçant Amine Adli, le Maroc pousse sans enfoncer le clou. Avec un Patson Daka endormi et peu de prises de risque devant, la Zambie ne peut pas espérer changer la donne. Tant pis pour cette frappe lointaine d’Emmanuel Banda (87e) et les quelques ultimes dégagements en catastrophe de l’axe central marocain.

Il fallait bien choisir son match aujourd’hui, au milieu des trois 0-0 de cette journée moins CANthologique.

Zambie (4-1-4-1) : Mulenda – Mwape (Chama, 83e), Sunzu, F. Musonda, L. Musonda – Chaiwa – Chilufya (K. Kangwa, 71e), K. Musonda (F. Sakala, 71e), E. Banda, L. Banda – Daka. Sélectionneur : Avraham Grant.

Maroc (4-1-4-1) : Bounou – Hakimi, Aguerd, Abdelhamid, Attiyat Allah – Amrabat – Ziyech (Adli, 46e), Ounahi (El Khannouss, 84e), Saibari (Richardson, 68e), Boufal (Abde, 68e), El Kaabi (Tissoudali, 73e). Sélectionneur : Walid Regragui.