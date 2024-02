Une joueuse zambienne décède en plein rassemblement de la sélection

La Fédération zambienne de football a annoncé le décès de la joueuse Norin Betani dans la nuit de mardi à mercredi à Lusaka. Elle faisait partie du groupe présélectionné pour le match de vendredi à Accra face au Ghana, dans le cadre des qualifications aux JO 2024. Ne se sentant pas bien dès son arrivée au rassemblement, la joueuse avait été hospitalisée après un diagnostic de « paludisme soupçonné ». L’attaquante de 24 ans évoluait à l’Indeni Roses FC, dans le championnat zambien.

Copper Queens striker dies

FAZ has confirmed the passing of Copper Queens and Indeni Roses striker Norin Betani who passed away on Wednesday morning in Lusaka after being diagnosed with suspected malaria

She was one of the players called for Friday’s Olympic qualifier vs Ghana. pic.twitter.com/s7BUPLmKYR

— Calvin Kaumba Chikenge (@CalvinChikenge) February 21, 2024