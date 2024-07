En cette fin de journée estivale, comme tous les jours depuis des mois qu’il prépare les JOP de Paris, Hakim Arezki arrive sur le terrain de Bondy avec un sourire qui ne le quitte jamais et sa belle carrure. Comme tous ses coéquipiers, il a enfilé une paire de lunettes opaques pour garantir l’équité entre tous, obligeant chacun à s’orienter par la voix. « Avance un peu, un peu plus à droite, encore un peu, et maintenant tire ! », lance le guide installé derrière les buts. Un ballon à grelots et la voix : le cécifoot se joue avec les pieds et les oreilles. « Ce qui fait un bon joueur, ce n’est pas de courir comme une gazelle. C’est l’écoute », ironise l’entraîneur Samir Gassama, l’entraîneur. Cela fait plus de dix ans qu’il connaît Hakim. Étant pour sa part « bien voyant », il a même gardé ses buts du côté de Saint-Mandé. Il est donc bien placé pour décrire ce défenseur de 41 ans, remarquable pour sa capacité à dribbler avec une agilité incroyable malgré son mètre 84, « parfois mieux que les joueurs valides ». Mais ce n’est pas la principale qualité qu’il prête à son joueur : « Le cécifoot, ce n’est pas un joueur, c’est un collectif. Par son charisme naturel, Hakim porte le collectif. C’est un peu le grand frère. »

Le jour où tout a basculé

Du haut de sa bonne expérience, Hakim est une référence sur le circuit. « Quand on devient un grand champion comme Hakim, ça passe par le travail. La pugnacité est l’une de ses grandes qualités », reconnaît Jean-François Chevalier, cofondateur en 2019 du club de cécifoot de Bondy. Des compliments qui, entre lignes, soulignent des débuts pas si faciles. « J’ai découvert cette pratique via une association sportive de l’Institut national des aveugles de Paris. C’était très difficile, car je jouais avec mes automatismes de voyant et j’ai dû repartir de zéro pour tout réapprendre, différemment », confie celui qui jouait au foot en Kabylie lors de ses années lycée, en parallèle des arts martiaux. Deux passions qui sont passées au second plan, au moment du Printemps noir en 2001, moment où a basculé sa vie.

J’étais envahi par la douleur… J’avais si mal au crâne, je n’arrivais pas à voir. C’est plus tard que j’ai vraiment réalisé que j’étais aveugle. Hakim Arezki

« C’était un assassinat. Les autorités nous ont tiré dessus à balles réelles. J’en ai reçu une dans le crâne qui m’a sectionné le nerf optique, et une dans la cheville », raconte Hakim. Il doit alors quitter cette région d’Algérie pour rejoindre son père, basé à Paris, pour y être soigné et entamer entre 2001 et 2003 « une traversée du désert » où il va d’hôpital en hôpital, de séance de rééducation en séance de rééducation. « J’étais envahi par la douleur… J’avais si mal au crâne, je n’arrivais pas à voir. C’est plus tard que j’ai vraiment réalisé que j’étais aveugle », continue celui dont l’œil intact est d’un vert profond. C’est grâce à son mental d’acier et au soutien de son entourage qu’il sortira du tunnel.

« Mes deux béquilles ont été le sport et la musique »

Sonne alors l’heure de la reconstruction. « Tout se fait étape par étape. Quand on a décidé d’être dans une dynamique de reconstruction, de toute façon, on avance. » À l’Institut des aveugles, il apprend le braille, à se déplacer, à utiliser un clavier d’ordinateur… Il passe aussi un diplôme de solfège et se forme au métier d’accordeur de piano qu’il a longtemps pratiqué. « La musique a toujours été une passion » raconte aussi cet instrumentiste féru de musique traditionnelle berbère. Il joue quasi quotidiennement. « Mes deux béquilles pour surmonter cette période ont été le sport et la musique. » Et le sport a pris le dessus : pour lui, la voie de la guérison ne peut que transiter par le dépassement de soi.

De fil en aiguille, les succès s’enchaînent. « Mon premier club a été Saint Mandé où j’ai été repéré et sélectionné pour l’équipe de France au poste de défenseur. J’avais 25 ans et ne m’y attendais pas. Ce fut une telle reconnaissance que je me devais de progresser », admet le futur triple champion de France de cécifoot. Après seulement deux ans avec les Bleus, il est sacré meilleur joueur français de cécifoot. En 2012, il décroche l’argent aux Jeux paralympiques de Londres de 2012, médaille qui sera suivie d’autres titres, dont l’or aux championnats d’Europe en 2022. Cette année, cap sur ses troisièmes olympiades et à domicile. Forcément, les attentes sont élevées. « Je n’ai plus une seconde pour souffler, poursuit ce père de deux filles de 3 ans et 18 mois. J’enchaîne les entraînements en individuel et en collectif, à Bondy avec mon club et à Lens avec l’équipe de France. »

Tout le Mérite est pour lui

Ce parcours force l’admiration. Il n’est donc pas étonnant de retrouver Hakim Arezki sous une casquette de conférencier TedX auprès des entreprises et dans les écoles sur les thèmes du handicap et de la résilience. « La sensibilisation est la clé de tout, justifie celui qui est aussi devenu président du Comité handisport de Seine-Saint-Denis. Joueur, je côtoyais le mouvement et j’ai eu envie de participer au développement des clubs et des disciplines handisport. Quand l’opportunité s’est présentée, j’ai sauté dessus. » Une manière aussi de rendre ce qu’on lui a donné. « J’ai perdu la vue tardivement et j’ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m’ont orienté vers la possibilité de pratiquer un sport. J’ai envie de transmettre le message qu’il existe toujours quelque chose, même après un événement difficile », affirme-t-il avec conviction. Alors qu’il a déjà multiplié les initiatives pour développer la pratique du handisport en France, les Jeux olympiques et paralympiques apparaissent comme un puissant coup de projecteur inespéré. Selon la Fédération française de handisport, sur 12 millions de Français atteints par un handicap, 90% déclarent que faire du sport est important, mais seulement la moitié pratique une activité sportive, preuve qu’il y a encore du monde à sensibiliser.

Lui ne dira pas de lui-même qu’il a été décoré comme chevalier de l’ordre national du Mérite en 2012. Pas même à ses collègues à l’hôtel Pullman Paris Tour Eiffel qu’il a intégré fin 2022 comme réceptionniste. Pourtant, dans l’établissement, on n’a pas besoin de ça pour vanter ses mérites. « Il nous a donné plein de conseils pratiques pour améliorer notre accessibilité auxquels nous, valides, on ne pense pas. Il est devenu un peu la coqueluche, et après les JOP, il ira accompagner les clients jusque dans leur chambre », est ravi de dire Christian Pansart, en charge de la « Mission handicap » du groupe Accor. Ce métier s’inscrit en effet dans sa reconversion professionnelle, et semble le combler. « Le staff est formidable. On me forme à tout pour pouvoir adapter le poste à mon handicap et le patron me laisse toute la flexibilité nécessaire pour mes entraînements. Mais après les Jeux, j’y serai à temps plein. » Reste à savoir si ça sera avec une breloque autour du cou : « La couleur je ne sais pas, mais revenir avec une médaille, oui ! »

