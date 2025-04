Declan Rice raconte son improbable doublé sur coup franc face au Real

Une soirée inexplicable.

Auteur d’un doublé sur coup-franc, Declan Rice a vécu une soirée folle face au Real Madrid, lui qui n’avait jamais marqué dans l’exercice au cours de sa carrière. « Je ne sais pas si je réaliserai un jour. J’ai regardé mon téléphone, c’est la folie. Marquer mon premier coup franc dans un match, c’est spécial. Et ensuite j’ai marqué le deuxième… J’étais juste en totale confiance. Je suis vraiment sans voix, a-t-il lâché au coup de sifflet final au micro de Prime Vidéo Royaume-Uni. Avant de raconter son premier but : Nous nous sommes d’abord dit qu’il fallait centrer. Et puis nous avons vu l’espace à côté du mur. Bukayo (Saka) m’a dit : « si tu le sens, prends-le ». »

« Le deuxième coup-franc ? Nous voulions le jouer à deux »

Un premier exploit suivi d’un deuxième, une grosse dizaine de minutes plus tard : « En fait nous voulions le jouer à deux avec Martin (Odegaard). Mais Mbappé était un peu trop près. Je me suis dit que je pouvais essayer côté gardien. Vu que je m’entraîne tellement, j’allais tenter le coup. J’avais confiance en moi depuis le premier tir, raconte-t-il encore. Déjà à West Ham et depuis que je suis ici, tout le monde me dit de tirer davantage. Ce sont de petites choses, il faut être dans cet état d’esprit pour marquer des buts. Je suis capable de le faire, mais c’est une question de confiance. Je crois que je ne vais pas dormir ce soir. »

Bien manger, bien dormir qu’ils disaient.

