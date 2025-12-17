- Italie
Un drame dans l’Ain endeuille la famille de Vitinha
Vitinha pleure les siens.
L’attaquant portugais passé par l’OM est endeuillé depuis lundi par la mort de deux de ses cousins. Âgés de 3 et 5 ans, ces enfants sont morts lors d’une explosion survenue dans un immeuble à Trévoux (Ain), à une quarantaine de kilomètres de Lyon.
« Ma famille est en deuil. Mon cousin Bruno a perdu ses enfants dans une tragédie en France », a écrit l’attaquant du Genoa sur Instagram, qui a ajouté le lien vers une cagnotte Leetchi. Créée mardi avec l’accord des parents selon sa description, la cagnotte a récolté plus de 20 000 euros en 24 heures.
Le corps d’une femme a également été retrouvé dans les décombres mardi soir. Le parquet de Bourg-en-Bresse a annoncé que cette dernière s’est suicidée en ouvrant le gaz à son domicile, l’explosion ravageant le bâtiment en question.
