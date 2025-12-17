L’entraîneur d’Angers se confie sur la réussite du SCO

Alexandre explique la règle Dujeux.

Plus petit budget de Ligue 1, Angers est l’équipe la plus surprenante de cette première partie de saison, affichant une belle 10e place au classement. Pour fêter ça, son technicien Alexandre Dujeux s’est confié dans les colonnes de L’Équipe ce mercredi.

Une approche responsabilisante et humaine

Notant les progrès de sa formation dans le jeu, l’entraîneur angevin dit chercher à responsabiliser au maximum ses joueurs : « Je suis convaincu que c’est par le jeu qu’on doit y arriver. Les garçons ont une part de responsabilité énorme. […] C’est pour ça qu’à l’entraînement, on cherche à ne pas leur donner les réponses, en tout cas pas tout de suite. L’idée, c’est qu’ils puissent être en capacité de résoudre des problèmes par rapport à ce que fait l’adversaire. »

Quant au management, Dujeux se veut proche de ses joueurs : « C’est beaucoup d’humain. Et ce n’est pas si simple. Mais ça me plaît. Je les aime tous, moi, les joueurs. Je ne les fais pas tous jouer, mais je les aime tous. Et ce n’est jamais du copier-coller. »

Exemple ? « Un garçon était remplaçant, je veux l’envoyer en réserve, mais il a une fête de famille. Comment on fait ? Il y est allé. Mais des fois, je refuse. Ou alors, je les incite à refuser. Je leur dis que ce n’est pas une bonne idée. […] Ce sont des décisions pas simples, qu’on essaye de prendre en bon père de famille. »

De quoi donner des idées à Franck Haise.

