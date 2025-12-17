Les supporters sénégalais et ivoiriens privés de Coupe du monde ?

Les restrictions d’entrée sur le territoire et le prix des billets auront raison de l’ambiance.

L’universalisme de ce Mondial 2026 ne sera finalement pas pour tout le monde. Ce mardi, Donald Trump a ajouté sept nouveaux pays (le Burkina Faso, le Laos, le Niger, le Mali, la Sierra Leone, le Soudan du Sud et la Syrie) à la liste d’interdiction totale d’entrée sur le sol américain. Liste qui comptait déjà deux des qualifiés pour cette Coupe du monde : l’Iran et Haïti.

Des restrictions partielles pour les ressortissants sénégalais et ivoiriens

Concernant le Sénégal et la Côte d’Ivoire, le président américain leur a imposé des restrictions partielles d’entrée sur le territoire. Une mesure également entrée en vigueur pour 13 autres pays : l’Angola, Antigua, le Benin, la Dominique, le Gabon, la Gambie, le Malawi, la Mauritanie, le Nigeria, la Tanzanie, les Tonga , la Zambie, et le Zimbabwe. Les footballeurs de ces pays, et plus largement les athlètes, ne sont en revanche pas concernés par ces restrictions. L’administration Trump justifie ce nouveau durcissement en raison du taux de visiteurs qui restent aux États-Unis après l’expiration de leur visa, qui s’élèverait à 4% pour le Sénégal et 8% pour la Côte d’Ivoire, selon le département de la sécurité intérieure américain.

