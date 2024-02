Les arbitres de Sénégal-Côte d’Ivoire exclus de la CAN ?

Les arbitres des arbitres ont sévi.

Le huitième de finale de la CAN remporté par la Côte d’Ivoire face au Sénégal a suscité de vives polémiques, avec dans le viseur l’arbitrage. D’après les informations de Sport News Africa, la CAF aurait décidé d’écarter pour le reste du tournoi l’arbitre gabonais Pierre-Ghislain Atcho, ses assistants Boris Ditsoga et Carine Atezambong, ainsi que les équipes en charge de la VAR sur cette rencontre (le Marocain Samir Guezzaz et l’Égyptien Mahmoud El Banna).

Plusieurs phases ont fait parler au cours de la rencontre. Dès les premières minutes de jeu, Sadio Mané a échappé miraculeusement à l’exclusion après un tacle atroce sur la cheville d’Ibrahim Sangaré. Les Sénégalais estiment de leur côté qu’ils auraient dû obtenir un penalty pour une faute d’Odilon Kossounou sur Ismaïla Sarr, la VAR n’ayant pas été consultée. En interview d’après match, Krépin Diatta avait crié au scandale : « Vous nous avez tués, vous êtes des corrompus. Gardez votre Coupe d’Afrique. Tu vas voir la VAR pour leur donner un penalty, un gars qui prend le ballon à 40 mètres et fait une chevauchée, rentre dans la surface, et tu ne veux pas aller regarder la VAR ? Je suis désolé, mais là c’est abusé. Ils ont tué notre compétition. »

On place ça comme ça, mais l’arbitre qui avait sifflé trop tôt la fin de Tunisie-Mali à la CAN 2021 avait quant à lui continué à officier.

