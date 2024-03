Pour Émerse Faé, Jean-Louis Gasset est champion d’Afrique

Humilité et reconnaissance, pour Émerse.

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations avec la Côte d’Ivoire alors qu’il n’a démarré la compétition qu’en tant qu’adjoint, Faé a eu des mots sympathiques pour Jean-Louis Gasset. Le sélectionneur des Éléphants, qui a remplacé l’actuel entraîneur de l’Olympique de Marseille en plein cœur de l’épreuve, a en effet indiqué que son prédécesseur était aussi champion que lui dans les colonnes de L’Équipe : « Mais bien sûr ! Il fait partie de l’aventure du titre à 100 %, il a raté seulement deux semaines depuis juin 2022. Et qui se serait sacrifié comme ça ? Personne. Je l’ai d’ailleurs appelé avant ses débuts à Marseille, mais il devait être en séance, donc je lui ai envoyé un message pour l’encourager. »

Le coach en a profité pour expliquer certains de ses choix, qui ont abouti au titre : « Une CAN à domicile, c’est dur avec la pression psychologique. Pendant la préparation, on recevait des délégations de personnalités importantes, le ministre, le Premier ministre… Vous imaginez ? Il faut s’appuyer sur les joueurs qui gèrent cette pression, donc sur Max (Gradel, 36 ans), Serge (Aurier, 31 ans) et Willy Boly (33 ans), même si c’était sa première CAN, car il a un recul exceptionnel. Et comme je l’avais déjà dit à Jean-Louis et Ghislain (Printant, son autre adjoint), ce ne sont pas les meilleurs joueurs en Europe qui réussissent, l’Afrique est un contexte particulier à maîtriser. »

Cela dit, tout le monde n’est pas d’accord.

Les ambitions d'Émerse Faé avec la Côte d'Ivoire