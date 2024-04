Plombé par les blessures, un joueur de Laval assigne Pfizer, BioNTech et la FFF en justice

Un calvaire.

Miné par les blessures depuis qu’on lui a administré trois doses de vaccin entre juillet 2021 et mars 2022, François-Xavier Fumu Tamuzo, qui a décidé mi-avril de mettre un terme à sa carrière, assigne en justice les laboratoires Pfizer et BioNTech ainsi que la FFF selon les informations de France Bleu Mayenne. Touché au genou et victime d’une rupture du tendon d’Achille, le milieu, formé à Auxerre, a joué sa dernière rencontre en mars 2022 face à Châtaigneraie (1-1).

D'après les informations de France Bleu Mayenne, un joueur du Stade Lavallois assigne en justice les laboratoires Pfizer et BioNTech#COVID19 #Mayenne #footballhttps://t.co/h1MwbkoCBj pic.twitter.com/1opylJ5fxx — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) April 25, 2024

« Depuis deux ans, mon client est dans une errance médicale et personne n’a émis un doute sur les effets indésirables du vaccin. Alors qu’on sait qu’ils existent aujourd’hui, personne ne peut le nier, a déclaré son avocat Éric Lanzarone. Et au fur et à mesure de ces soucis, François-Xavier est allé consulter des spécialistes de médecine interne qui ont émis éventuellement ce doute. Il faut le lever. » Ce dernier assure ne pas être anti-vaccin ou complotiste et aimerait simplement « comprendre pourquoi mon corps a arrêté de fonctionner. » Le désormais ex-joueur des Tango exige à minima une réparation financière. Une audience est prévue le 2 juillet prochain au tribunal judiciaire de Paris.

Foutue pandémie.