Cristiano Ronaldo termine sa semaine de rêve par un triplé

Presque aussi fort qu’Erling Haaland.

Après son doublé mercredi en demi-finale de Coupe du Roi, Cristiano Ronaldo a planté un triplé ce samedi lors de la large victoire d’Al-Nassr contre Al Wehda en championnat (6-0). Le Portugais a bénéficié d’une relance totalement ratée du gardien adverse pour démarrer son show et ouvrir le score du droit (5e). Il a ensuite scoré de la tête, sur un centre de Marcelo Brozovic (12e), avant d’en remettre une couche en deuxième période grâce à un bon appel dans la profondeur et une finition imparable du pied gauche (52e). Sadio Mané, Otavio et Mohammed Al Fatil ont eux aussi trouvé le chemin des filets. Avec son quatrième triplé de la saison, CR7 porte quant à lui son total à 32 buts en Saudi Pro League, et 41 réalisations toutes compétitions confondues.

SIUUUUUUUU !!!!