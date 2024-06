Kvaratskhelia veut la victoire et le maillot de Ronaldo

Nous, on ne demande qu’une chose : le même spectacle que Géorgie-Portugal à la Coupe du monde de rugby.

Relativement discret depuis le début de l’Euro 2024, Khvicha Kvaratskhelia entend se montrer à son avantage mercredi face au Portugal dans la troisième journée du groupe F. Si la Géorgie a encore des chances de se qualifier pour les huitièmes de finale, le Napolitain a un autre objectif bien précis : « J’espère que nous allons gagner et que Cristiano Ronaldo me donnera son maillot. »

D’un point de vue technico-tactique, Kvaratskhelia estime que son pays a toutes ses chances. « Psychologiquement et du point de vue de la motivation, nous sommes plus motivés que le Portugal puisqu’ils sont déjà qualifiés, a-t-il avancé en conférence de presse ce mardi. Beaucoup de gens pensaient que nous ne nous qualifierions pas pour l’Euro et nous sommes ici. Tout est possible. Et même si vous avez 1 % de chance, il faut l’utiliser. Nous allons essayer d’écrire une page de plus dans notre histoire. » Il aura sûrement plus de chance de récupérer la tunique de Ronaldo.

Il joue avec Georges Mikautadze et veut le maillot d’un autre joueur…