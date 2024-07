France-Belgique : dix maires ferment des routes frontalières

C’était plus sympa le film avec Benoît Poelvoorde et Dany Boon.

L’AFP révèle ce dimanche que la frontière franco-belge appréhende le huitième de finale entre les deux nations, prévu lundi à 18 heures. Dans le but d’éviter de potentiels débordements et tensions liées au chambrage et à l’alcool avant et après la rencontre, dix maires de communes frontalières (huit en France, deux en Belgique) ont en effet pris la décision de fermer plusieurs routes.

« Des barrages bloquants ou filtrants seront organisés aux différents passages de la frontière, et ce dès 16 heures lundi. Ils ne seront levés que dans le courant de la nuit, si le contexte le permet », ont indiqué les édiles dans un communiqué commun, où ils interdisent également les rassemblements. En 2018, lors de la demi-finale de Coupe du monde en Russie, des débordements avaient été signalés près du pont de Comines, par exemple.

