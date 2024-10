Les Bleus dédiabolisent la Belgique

Belgique 1-2 France

Buts : Openda (56e+3) pour la Belgique // Kolo Muani (35e S.P. & 76e) pour la France

Expulsion : Tchouaméni (76e) pour la France

En perte de vitesse et de confiance depuis un an, de plus en plus chahuté à Paris, Randal Kolo Muani a peut-être trouvé son adversaire favori. Décisif en sortie de banc lors du huitième de finale de l’Euro face à la Belgique – il avait provoqué l’autogoal de Jan Vertonghen à la 85e –, buteur début septembre face à ces mêmes Diables rouges, l’attaquant a de nouveau traumatisé la troupe de Domenico Tedesco, ce lundi, alors que l’équipe de France retrouvait encore sa voisine chérie en Ligue des nations. En inscrivant autant de buts en un match en Bleu que depuis le début de saison sous les couleurs parisiennes (deux, avec un penalty transformé à la 35e et une tête claquée à la 62e), l’ancien Nantais a sorti les Tricolores d’un joli guêpier (1-2), confirmant qu’il y avait un Randal en club et un autre en sélection – il a été décisif lors de sept de ses huit dernières titularisations sous ce maillot.

Tchouaméni, le sacrifice du capitaine

Déjà bousculés par Israël quatre jours plus tôt, les hommes de Didier Deschamps ont encore davantage transpiré des aisselles, au stade Roi-Baudouin. Les 20 premières minutes ont même été un petit calvaire pour les visiteurs, fatigués par les coups de reins de Jérémy Doku, cauchemar de Lucas Digne et notamment auteur d’une montée maléfique (11e), la puissance de Leandro Trossard, qui a forcé Mike Maignan à se déplier (18e), ou les appels assassins de Loïs Openda, face à qui William Saliba – pas dans son assiette – a perdu pied (19e). Sur cette action, l’arrière-garde française a payé ses prises de risque – à la relance comme dans la gestion de la profondeur –, mais cela n’a pas porté préjudice aux Bleus, puisque Youri Tielemans a envoyé un home run depuis le petit point blanc. Pour réveiller les Bleus, il a fallu le talent du succulent Bradley Barcola (25e), mais surtout la coupure de courant dans la tête de Wout Faes, coupable d’une main improbable dans la surface pour permettre à RKM de regoûter à un tremblement de filets.

5 – La France a remporté ses 5 derniers matches contre la Belgique, sa plus longue série historique de succès face à cet adversaire. Il n’y a que face aux Iles Féroé que les Bleus restent sur une plus longue série de succès (6). Sourire. pic.twitter.com/eEpL9qwUCg — OptaJean (@OptaJean) October 14, 2024

Pourtant, les visiteurs ont replongé avant la pause, et Trossard a pu aller chercher Openda pour concrétiser plusieurs minutes de sens unique (1-1, 45e+3). Boostée par la gueulante de la Dèche à l’entracte et le deuxième but inscrit par Kolo Muani sur une galette de Lucas Digne, la France a néanmoins passé son deuxième acte à frôler l’égalisation : Maignan a fait le boulot (54e, 65e, 78e), Openda a raté le doublé de quelques centimètres (71e) et le capitaine Aurélien Tchouaméni s’est sacrifié pour empêcher Tielemans de filer au but (76e), devenant le premier Bleu à écoper d’un carton rouge depuis Jules Koundé il y a trois ans, et forçant les siens à se saigner en fin de partie. À la sortie de cette drôle de trêve internationale durant laquelle on aura plus parlé des vols en jet privé de l’absent Kylian Mbappé que du niveau de jeu affiché par l’équipe nationale, et malgré le carton plein sur le plan comptable – l’Italie reste toutefois en tête de la poule –, les questions restent nombreuses.

5 – La France a encaissé au moins un but lors de ses 5 derniers matches à l'extérieur, sa plus longue série du genre depuis novembre 2007-octobre 2008 (5 matches également). Fragile. #BELFRA pic.twitter.com/48XIMLzxul — OptaJean (@OptaJean) October 14, 2024

Belgique (4-1-4-1) : Casteels – Debast, Faes, Theate, Castagne – O. Mangala (Vranckx, 67e) – Doku, De Ketelaere (Lukebakio, 81e), Y. Tielemans (c) (Engels, 82e), Trossard – Openda. Sélectionneur : Domenico Tedesco.

France (4-3-3) : Maignan – Koundé, I. Konaté, Saliba, Digne – M. Koné, Tchouaméni (c), Guendouzi (Camavinga, 74e) – O. Dembélé (Y. Fofana, 79e), Kolo Muani (M. Thuram, 90e+3), Barcola (Nkunku, 74e). Sélectionneur : Didier Deschamps.

