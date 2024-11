À cœur ouvert.

Trois semaines après son effrayant malaise en plein match face au Standard de Liège, Noah Fadiga va mieux, bien mieux même, et le Sénégalais a déjà en tête de revenir sur les terrains. Avant ça, il a fallu lui poser un défibrillateur cardiaque. Tout s’est bien passé, et l’ancien Brestois espère désormais rejouer d’ici janvier. « Je n’ai pas grand-chose à faire. Mais je dois y aller doucement pendant quelques semaines pour respecter la guérison de mon cœur. Bien sûr, j’ai hâte de revenir sur le terrain. Dès que j’aurai le feu vert pour m’entraîner, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour revenir le plus rapidement possible », raconte-t-il dans un entretien accordé à Sporza.

« Le joueur le plus sûr sur un terrain de football »

Des paroles rassurantes à lire. Le joueur n’a ensuite pas hésité à revenir sur ce match du 10 novembre, pour raconter sa version des faits. « Je me suis senti un peu étourdi en marchant, puis la lumière s’est éteinte pendant un moment. J’étais convaincu que c’était dû à un choc. Après quelques secondes, je me suis relevé. En fait, je me sentais bien et j’ai même dit à l’entraîneur : “Laissez-moi me lever, tout va bien.” […] Ce n’est bien sûr pas amusant, mais je suis toujours là et je suis en bonne santé. Je vois les choses de manière plus positive. Je suis désormais le joueur le plus sûr qui sera sur un terrain de football », avoue-t-il tout sourire.

Christian Eriksen conteste ce titre.

