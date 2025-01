Sylvinho chante du Frank Sinatra

On vous met au défi de trouver un meilleur crossover.

Sa voie l’a emmené vers la sélection albanaise, il la chante désormais. Présent ce lundi pour la remise du Ballon d’or albanais de l’année 2024, Sylvinho s’est retrouvé, par on ne sait quel moyen, en train de pousser la chansonnette sur du Frank Sinatra avec sa fille Tati. Le duo improvisé a réinterprété le titre My Way du célèbre chanteur américain.

Un talent caché pour le sélectionneur albanais

Et verdict, c’est loin d’être mauvais ! L’ex-coach de l’OL et sa fille ont ému le public de la cérémonie, durant laquelle l’attaquant Bekim Balaj a été sacré meilleur joueur albanais de l’année 2024. D’humeur à révéler son talent caché, le sélectionneur des Aigles reste sur un début de mandat plutôt bon.

Our NT Manager Mister Sylvinho and his daughter Tati performed “My Way” by Frank Sinatra. Beautiful scenes to see 👏 pic.twitter.com/ZY0jRHFeYc — Kuq e Zi 🇦🇱⚽️ (@KuqeZiFootball) January 27, 2025

Dernière de sa poule en Ligue des nations avec les honneurs (à un point des places qualificatives et ex-aequo avec la Géorgie de Khvicha Kvaratskhelia) et éliminée sans honte à l’Euro, l’Albanie gagne autant qu’elle ne perd (11 succès pour autant de défaites) depuis l’arrivée de Sylvinho début 2023. Elle a également de bonnes chances de qualification pour le Mondial 2026, dans un groupe certes composé de l’Angleterre, mais aussi de la Serbie, de la Lettonie et d’Andorre.

Il s’est bien adouci, le Sylvinho de 2019 qui fracassait des mains pour haranguer ses supporters avant un derby.

