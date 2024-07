Sylvinho prolonge avec l'Albanie

Il ne retournera pas à Lyon !

Le sélectionneur de l’Albanie, Sylvinho prolonge son contrat jusqu’en décembre 2025. Ses deux adjoints, l’Argentin Pablo Zabaleta et le Brésilien Dorival Guidoni Júnior, le suivent également dans l’aventure. « L’objectif principal sera désormais une qualification historique en finale de la Coupe du monde 2026 », annonce la fédération albanaise de football dans son communiqué. Avec le coach aux trois victoires en onze matchs à Lyon, l’Albanie a obtenu cette année la deuxième qualification de son histoire pour un Euro. Elle est arrivée dernière de sa poule, après avoir obtenu un match nul contre la Croatie (2-2) et perdu d’un petit but face à l’Italie (1-2) et le champion d’Europe espagnol (0-1).

Il peut tranquillement préparer la Ligue des nations.

