Une petite Italie maîtrise l’Albanie

Italie 2-1 Albanie

Buts : Bastoni (11e), Barella (16e) pour la Nazionale // Bajrami (1re) pour l’Albanie

Cela avait tout du match piège, de celui que l’Italie a trop souvent galvaudé, mais finalement, la Nazionale démarre son Euro par une victoire. Un succès globalement mérité, tant les Azzurri ont été supérieurs dans la maîtrise du ballon face à une Albanie dépassée dans ce domaine, mais non sans frayeurs et surtout sans finalement avoir pu passer ne serait-ce que dix minutes véritablement loin de leurs adversaires du soir. Voilà le gap à passer pour s’assurer de voir les huitièmes de finale alors que l’Espagne et la Croatie arrivent au menu.

La folie Dimarco, Bastoni et Barella rattrapent le coup

Au moment de pénétrer sur le gazon royal du Signal Iduna Park, l’équipe de Luciano Spalletti comprend d’entrée que l’arène de Dortmund peut rapidement se transformer en enfer sur Terre. Il y a du rouge, beaucoup de rouge, partout même, puisque les Albanais sont près de 50 000 à s’être déplacés pour croire en l’exploit de battre le cousin italien. Il ne faut même pas 30 secondes de jeu pour que cet espoir, fou en apparence, prenne une allure bien réelle : Federico Dimarco manque de calcium et rate sa touche en retrait vers Alessandro Bastoni, Nedim Bajrami surgit et envoie une praline sous la barre de Gigio Donnarumma (0-1, 1re). Le stade explose, et vu les récents traumatismes qu’elle a connus, l’Italie interroge forcément : quelle sera sa réaction ? Va-t-elle plonger d’entrée face au petit Poucet du groupe B ?

Il ne faut que quelques minutes pour que les Azzurri prouvent que leurs têtes sont bel et bien froides. Si Lorenzo Pellegrini manque une reprise a priori facile au point de penalty, il se rattrape à la suite d’un corner joué à deux en déposant un caviar sur le crâne de Bastoni au second poteau (1-1, 11e). Ça y est, l’Italie est lancée, et s’en va même faire le break cinq minutes plus tard sur une jolie demi-volée sans contrôle de Nicolò Barella histoire de se rassurer (2-1, 16e). Les Albanais sont KO sur le terrain comme en tribunes, et la domination technique transalpine orchestrée par Jorginho et Barella peut se mettre en place. Les balles de break arrivent, mais Davide Frattesi trouve le poteau sur un service de Gianluca Scamacca avant que le bomber de l’Atalanta ne perde à son tour son duel face à Thomas Strakosha. À la pause, l’Italie est devant, mais pas encore à l’abri.

Donnarumma sauve la patrie

C’est en ronronnant que les hoplites de Spalletti reviennent au combat, se contentant largement de gérer leur avance sans forcément se ruer sur la cage albanaise pour empiler les pions. Il faut même attendre l’heure de jeu, et une frappe enroulée de Chiesa, pour réveiller un poil un public pas loin de commencer à piquer du nez. Les fans albanais ont beau haranguer les leurs, l’équipe de Sylvinho court surtout après le cuir et n’arrive pas à conserver durablement le ballon.

Mais à force de jouer à la baballe, l’Italie va évidemment s’offrir une frayeur en toute fin de rencontre lorsque Rey Manaj s’échappe dans le dos de Riccardo Calafiori. Le buteur albanais pique son ballon, mais c’est de la côte que Donnarumma sort un arrêt déterminant et préserve le succès laborieux des Azzurri. Au moment de faire les comptes, l’Italie a affiché un visage suffisant pour envisager la suite sereinement, mais va devoir hausser diablement le ton face à une Roja qui a déjà, elle, bien lancé son Euro 2024.

Italie (4-2-3-1) : Donnarumma – Dimarco (Darmian, 83e), Calafiori, Bastoni, Di Lorenzo – Jorginho, Barella (Folorunsho, 90e) – Chiesa (Cambiaso, 77e), Frattesi, Pellegrini (Cristante, 77e) – Scamacca (Retegui, 83e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Albanie (4-2-3-1) : Strakosha – Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj – Ramadani, Asllani – Bajrami (Muci, 87e), Asani (Hoxha, 69e), Seferi (Laci, 69e) – Broja (Manaj, 76e) . Entraîneur : Sylvinho.

