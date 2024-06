Pronostic Italie Albanie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro (+10€ sans dépôt offerts)

Pour vibrer sur les belles affiches du week-end à l’Euro, Unibet vous propose de profiter d’un double bonus : 10€ sans déposer d’argent + 100€ si vous déposez.

10€ sans déposer + 100€ sur votre 1er pari pour parier sur Italie – Albanie

Le bonus Unibet est actuellement de 10€ sans déposer + 100€ remboursés sur votre 1er pari perdant chez SoFoot en utilisant le code SOFOOT !

En plus de 10€ offerts sans sortir ta CB, Unibet te permet d’obtenir directement le montant de ton 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 50€ en bonus.

Clique sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus Unibet avec le code SOFOOT.

Pronostics Italie Albanie

Vous pouvez par exemple utiliser votre pari gratuit de 10€ pour tenter un coup, en misant sur une grosse cote (par exemple un score exact).

► Le pari « Score Exact : Italie gagne 1-0 » est coté à 4,65 chez Unibet qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 100€ remboursés sur votre 1er pari perdant après dépôt.

► Profitez de 110€ de bonus chez Unibet en EXCLU (dont 10€ SANS DÉPÔT) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 10€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel SOFOOT.

– Misez par exemple vos 10€ offerts sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 36,50€ (46,50€ du pari – 10€ de paris gratuits).

– Et vous avez aussi le droit à votre 1er pari remboursé jusqu’à 100€ après dépôt.

► Le pari « Victoire Italie » est coté à 1,38 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 138€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Italie gagne sans prendre de but » est coté à 1,79 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 179€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Score exact multichoix : Italie gagne 1-0, 2-0 ou 3-0 » est coté à 2,01 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 201€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

L’Italie défend son titre

L’Italie est passée par toutes les émotions ces dix dernières années. Après le séisme provoqué par la non-qualification au Mondial 2018, la Squadra Azzurra avait brillamment réagi lors du dernier championnat d’Europe en remportant la compétition. Sur cette lancée, la sélection italienne était attendue au Mondial 2022 au Qatar, mais a de nouveau chuté lors des barrages. Tourné ensuite vers la défense de son titre, l’Italie a vu Roberto Mancini quitter son poste en pleine campagne pour prendre en main l’Arabie saoudite. La fédération italienne a donc décidé de miser sur Spalletti qui venait de remporter le titre de Serie A avec Naples. Ce dernier a réussi la mission qui lui a été confiée, puisque l’Italie participe à l’Euro où elle se trouve dans un groupe relevé avec l’Espagne et la Croatie. Cela a été dur, mais l’Italie a fini 2e de son groupe, derrière l’Angleterre et juste devant l’Ukraine. Pour préparer l’Euro, les Italiens ont disputé deux rencontres amicales avec un nul face à la Turquie (0-0) et une courte victoire contre la Bosnie (1-0).

L’Albanie veut jouer les trouble-fêtes

Après avoir obtenu sa qualification à l’Euro 2016 où son parcours s’était arrêté dès la phase de groupes (dans une poule avec d’ailleurs la France), l’Albanie a su se qualifier pour la 2e fois de son histoire pour un championnat d’Europe. Les Albanais ont réalisé une excellente campagne des éliminatoires puisqu’ils ont fini en tête de leur poule devant des sélections comme la Tchéquie et la Pologne. Sur son parcours, la sélection albanaise avait simplement perdu une rencontre, en Pologne. À quelques jours du début de l’Euro en Allemagne, les Rouge et Noir ont participé également à deux rencontres amicales face à 2 modestes sélections : pour 2 succès contre le Liechtenstein (3-0) et face à l’Azerbaïdjan (3-1).

Une Squadra Azzurra en mode club, l’Albanie au complet

Luciano Spalletti s’est appuyé sur un groupe composé par des éléments qui ont brillé en club à l’image de l’Inter, dominatrice en Serie A, ou de l’Atalanta Bergame, victorieuse de la Ligue Europa. On retrouve donc dans cet effectif Dimarco, Bastoni, Darmian, Frattesi, Barella ou Scamacca. La sélection italienne est plutôt jeune, puisque seuls 3 éléments ont plus de 30 ans, Darmian, Jorginho et El Shaarawy. Lors de cette compétition, Spalletti compte sur ses leaders que sont Donnarumma, Bastoni, Barella, Pellgrini et Chiesa. À noter que l’Intériste Acerbi et le Bergamasque Scalvini ont déclaré forfait pour blessure. Du côté de l’Albanie, l’ancien entraîneur lyonnais Sylvinho a fait du classique en convoquant ses meilleurs joueurs, qui évoluent pour la plupart en Serie A. On retrouve notamment Hysaj de la Lazio, Djimisti de l’Atalanta, Kumbulla de Sassuolo, Bajrami (Sassuolo), Asllani (Inter) ou Broja de Fulham. À noter que Laci a été sélectionné, lui l’ancien milieu de terrain qui avait évolué à l’AC Ajaccio avant de rejoindre le Sparta Prague.

Les compositions probables pour ce Italie – Albanie :

Italie : Donnarumma – Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco – Barella, Jorginho, Frattesi- Chiesa, Raspadori, Pellegrini.

Albanie : Berisha – Hysaj, Ajeti, Gjimshiti, Mitaj – Asllani, Ramadani – Asani, Bajrami, Seferi – Broja.

L’Italie se sort du piège albanais

Pour son entrée en lice, l’Italie est favorite de cette opposition face à l’Albanie. Toutefois, la Squadra Azzurra doit se méfier de cette équipe qui a réussi d’excellentes éliminatoires et qui connaît bien son adversaire. En effet, l’Albanie est voisine de la Botte, et plusieurs de ses joueurs ont pris l’habitude d’évoluer en Serie A. Solide derrière, avec notamment deux derniers matchs amicaux sans encaisser de but, l’Italie devrait tout de même trouver la faille face à l’Albanie. Spalletti s’appuie sur un groupe tourné vers la défense de son titre et peut surfer sur la réussite des clubs italiens en Coupe d’Europe.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Italie – Albanie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ PEU IMPORTE avec ParionsSport En Ligne

– 150€ de bonus EXCLU au lieu de 100€ avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT » – Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur

Vous avez envie de parier sur ce Hongrie – Suisse sans pression ? Le seul Bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Hongrie – Suisse avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec Betclic

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Italie – Albanie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Cotes Italie Albanie : les meilleures cotes et meilleurs bonus pour parier sur le match de l’Euro 2024