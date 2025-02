Le SM Caen version Mbappé : comment en est-on arrivé là ?

Arrivé en fanfare en Normandie à l’été 2024, le clan Mbappé a racheté Malherbe en promettant l’excellence et un rayonnement international. Sept mois plus tard, le club est aux portes du National 1 et une grande partie de l’environnement local pointe la « déconnexion » de ses dirigeants.

Tout paraît très loin. Comme un souvenir flou d’une autre époque, d’un autre monde. Juillet s’étire pour Malherbe dans une tranquillité trompeuse, bercée par le calme des montagnes et des prairies verdoyantes. Crans-Montana, nichée sur un plateau des Alpes suisses, offre le cadre idéal pour une préparation estivale. L’entraîneur, Nicolas Seube, a misé sur l’air pur et le silence des séances d’entraînement pour lancer l’opération remontée. Les rires fusent autour des cercles de taureaux. Les joueurs se la jouent « No pain, No gain » sur leurs réseaux sociaux. Rien ne semble perturber la préparation d’un club abonné, depuis six ans, aux joutes du vendredi soir et des soirées multiplex bercées par la voix suave de Robert Malm. Pourtant, derrière la carte postale aux couleurs idylliques, se jouent déjà les premiers ressorts d’une saison ratée.

Personne ne savait qui dirigeait le club. En plein mercato, on ne savait pas sur quel numéro téléphoner. Un agent habitué de la Ligue 2

En coulisses, la reprise du club est actée depuis plusieurs semaines. 80% du capital doit être cédé à la société Interconnected Ventures détenue par Kylian Mbappé. C’est notamment l’opportunité, pour l’athlète, de jouer un rôle plus grand dans le football français, une chapelle à laquelle il a toujours revendiqué son attachement. Les discussions « se sont accélérées », dès l’hiver, selon plusieurs sources bien informées. Sur le papier, tout semble calé. Mais dans les faits, rien ne bouge. Le mot d’ordre, répété aux salariés et aux partenaires : patienter. Le rachat ne sera officialisé que le 31 juillet. Quant à l’équipe dirigeante, elle n’entrera officiellement en scène que le 18 septembre. Au club, les interrogations fusent. Pourquoi un tel flou ? L’incertitude gangrène peu à peu le quotidien. En première ligne, entre les pistes de ski transformées en parcours de VTT et les balises GPS, Nicolas Seube est seul. Bien seul.

Y a-t-il un pilote dans l’avion ?

L’une des premières décisions de la famille Mbappé a été de débarquer une grande partie de l’équipe dirigeante précédente : le président Olivier Pickeu, le directeur sportif Yohan Eudeline, et plusieurs cadres administratifs ont été remerciés. Mais sans direction, le club ne communique plus ou presque avec l’extérieur. Les recrutements ont été gelés. Plusieurs pré-contrats avec des joueurs de Ligue 2 avaient été signés, comme l’attaquant de Quevilly-Rouen-Métropole, Mamadou Camara, voulu par Nicolas Seube. Mais, depuis le changement de propriétaire, leurs entourages n’ont plus de nouvelles du club et finissent par aller voir ailleurs… « Personne ne savait qui dirigeait le club, résume un agent habitué de la Ligue 2. En plein mercato, on ne savait même pas sur quel numéro téléphoner… Beaucoup de personnes du milieu se demandaient : mais y a-t-il un pilote dans l’avion ? »

Au sein de l’effectif, les joueurs subissent le même attentisme. Les cadres désireux de partir sont priés d’attendre que « tout se décante », sans savoir si le club compte réellement sur eux. Ceux en fin de contrat connaissent le même silence. « C’était la première fois que je vivais une intersaison comme ça, concède le capitaine Romain Thomas, en conférence de presse, à la veille du premier match face au Paris FC. Il y avait cette atmosphère un peu pesante au quotidien dans le vestiaire. Chaque joueur n’était pas rassuré au sujet de son cas personnel. […] Tout le monde pensait à soi à un moment. »

Procès en déconnexion

Malherbe démarre donc la saison sans président, sans directeur sportif et avec des joueurs dans l’inconnu. Face à la presse, Nicolas Seube est sommé de justifier les orientations d’une présidence fantôme. Les quatre premiers matchs se soldent par autant de défaites. Il faut attendre la fin septembre pour qu’un dirigeant ne prenne la parole publiquement. Une simple réunion informelle avec la presse. Pas de photo, pas de caméra. Intronisé président sans la moindre expérience dans le football, Ziad Hammoud, un proche de Kylian Mbappé issu des milieux financiers, assume son rôle… à distance. « Je ne serai pas là tous les jours », concède-t-il à Ouest-France dans sa première prise de parole. « Est-il possible de gérer un club comme Caen depuis Paris, avec des réunions Zoom ? », se questionne-t-on en interne. La méfiance grandit.

Tout est ultra secret, les Mbappé se méfient de tout. Un journaliste qui suit le club

Aux yeux de l’environnement local, l’attitude du nouveau board est perçue, au mieux, comme de l’indifférence, au pire comme du mépris. Le procès en déconnexion grandit. Surtout qu’un certain nombre de questions autour de la gouvernance demeurent opaques. On dit la mère du joueur, Fayza Lamari, très interventionniste, mais peu de salariés la rencontrent dans les bureaux. Ziad Hammoud, quant à lui, ne clarifie pas son statut : salarié du club ou simple prestataire ?

Culte du secret

Si le fonctionnement de la nouvelle direction reste nébuleux – dans les faits –, elle avance. Convaincue de la pertinence de ses méthodes importées de « l’expérience du très haut niveau », elle veut aller vite. Très vite. À l’automne, beaucoup de choses en interne ont changé : création d’une cellule de performance, agrandissement de la salle de musculation, recrutement d’un cuisiner à temps plein, refonte des systèmes de jeu des équipes de jeunes, restructuration des staffs au centre de formation, etc.

Un homme incarne cette révolution : Gérard Prêcheur, ancien formateur à l’INF Clairefontaine et ex-entraîneur des équipes féminines de l’OL et du PSG. Sa connaissance du terrain est reconnue. Pourtant, il quittera le club 91 jours après son arrivée. Aucune explication officielle. Encore un silence. « Tout est ultra secret, regrette un des journalistes qui suivent le club au quotidien. Cela s’explique sans doute par l’expérience qu’ils ont vécue au PSG, mais les Mbappé se méfient de tout. »

« Les bouseux sont dans la merde »

Ce culte du secret se vérifie aussi dans les rapports entretenus avec les groupes de supporters. L’hiver venu, l’équipe a continué de dégringoler et végète désormais à une sinistre place de barragiste. Seube est remercié discrètement en pleine trêve de Noël. Un communiqué de cinq lignes, publié entre la dinde et les macarons, suffit à balayer 24 années (joueur, éducateur, responsable du centre de formation, entraîneur) au service des Rouge et Bleu. Inquiets, les fans réclament un dialogue. À la mi-janvier, le MNK, principal groupe de supporters, tente d’obtenir une entrevue avant un match crucial contre Guingamp. Leur message est clair : « Nous sommes avec EUX, pas contre EUX… », écrivent-ils dans un communiqué tendant la main à la direction. Refus catégorique.

Plus personne ne dort. Les employés se sentent en danger. Les joueurs sont tétanisés, ils n’arrivent plus à faire deux passes… Un ex-salarié du SMC

Si les propriétaires ne sont en rien tenus de communiquer, cette absence de dialogue a creusé un fossé. Et le fonctionnement interne du club est désormais au cœur des griefs des supporters. Jeudi dernier, plusieurs banderoles déployées au centre d’entraînement ont clairement visé Ziad Hammoud et Fayza Lamari : « Hammoud, […] t’es où ? » ou encore « Fayza, les bouseux sont dans la merde. » Le lendemain, ils déploraient une « censure » chez le SMC version Mbappé.

Le spectre d’un plan social

Désormais, le spectre de la descente rôde comme un fantôme. Lundi dernier, contre Dunkerque, l’équipe a essuyé sa neuvième défaite de rang. Malherbe n’a plus gagné un match de championnat depuis le 2 novembre, et compte 10 points de retard sur le barragiste. L’hypothèse d’une relégation hante les 160 salariés d’une institution qui n’a plus connu le monde amateur depuis 1985. D’après les informations du journal Ouest-France, les dirigeants auraient déjà envisagé l’hypothèse d’un plan social. « Plus personne ne dort, confie un ex-salarié resté proche de ses anciens collègues. Les employés se sentent en danger. Les joueurs sont tétanisés, ils n’arrivent plus à faire deux passes… » Lundi soir, le défenseur Brahim Traoré a admis que son équipe avait eu « les pieds qui tremblaient ».

« Hammoud démission. T’es où ?? » « Fayza, les bousseux sont dans la merde » « Penser à ceux qui travaillent dans l’ombre » Voici les 3 banderoles accrochées par des supporters ce mercredi matin alors que le club caennais est lanterne rouge à 8 points du 1er non-relégable @SMCaen pic.twitter.com/Sg9B4q6p3U — FOOT NORMAND (@FOOT_NORMAND) February 6, 2025

Pour tenter de conjurer le sort, les dirigeants ont (enfin) embauché Reda Hammache (ex-Red Star) comme directeur du recrutement, mettant un terme à 166 jours de vacance du poste. L’ancien supérieur hiérarchique de Habib Beye n’a eu d’autres choix que de miser sur des joueurs en échec, comme Samuel Grandsir (Le Havre) ou Jules Gaudin (Paris FC). Trois prêts, deux signatures définitives, aucune folie financière. La direction a plutôt misé sur le ressort mental, organisant un week-end de mise au vert sur les plages du Débarquement, censé ressouder les rangs d’un vestiaire abîmé. Suffisant pour éteindre l’incendie ?

Quoi qu’il en soit, la situation inquiète jusque dans les bureaux de l’hôtel de ville. Le conseiller municipal socialiste, Gilles Déterville, a pris la parole, mercredi, via un communiqué dénonçant « une financiarisation débridée » et une « omerta » à l’œuvre au Stade Malherbe. Il reste 12 matchs pour inverser la tendance et faire de l’an 1 des Mbappé en Normandie le premier chapitre (raté) d’une histoire bien plus belle.

« Quel est vraiment le poids de Kylian Mbappé dans tout ça ? »