Un ancien de Ligue 1 fait parler de lui pour les mauvaises raisons

Des nouvelles de l’ancien ange blond de la Ligue 1.

Comme le site Foot amateur le rapporte, le RC Lens et son entraîneur des U18-U19, Yohan Demont, ont été frappés par une sanction drastique de la FFF : neuf mois de suspension. Le contexte remonte au match entre le FA Arras et le RC Lens, lors du premier tour fédéral de la Coupe Gambardella, que les Lensois ont finalement perdu aux tirs au but.

Vers la fin de la séance, les esprits se sont échauffés et il y a eu une incursion sur le terrain. Dans ce tumulte, Demont aurait également été sur le terrain et se serait confronté à l’arbitre.

Un recours du RC Lens

Selon le rapport de la commission de discipline, l’entraîneur se serait approché de l’arbitre à quelques centimètres seulement et lui aurait reproché d’être responsable du tumulte sur le terrain. Ensuite, il aurait pointé le doigt vers lui en criant : « Tu vas voir, on se voit après. » Par la suite, Demont ne se serait ni excusé auprès de l’arbitre, ni expliqué auprès de la fédération. Selon La Voix du Nord, le club aurait déposé un recours contre la décision de la fédération.

Imaginez juste Olivier Létang dans le foot amateur.

