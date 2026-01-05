S’abonner au mag
Le conseil national de l’éthique se saisit du cas du LOSC

Les sanctions après les colères.

La défaite de Lille contre Rennes, ce samedi soir, pourrait laisser quelques traces. Selon les informations de L’Équipe, le conseil national de l’éthique, présidé par Frédéric Thiriez, a pris la décision de se saisir du dossier du LOSC après les évènements du week-end.

Le CNE va étudier les cas d’Olivier Létang et de Bruno Genesio, fous de rage à la pause de la rencontre dans les couloirs menant aux vestiaires du stade Pierre-Mauroy et s’en prenant à Eric Wattellier après le carton rouge montré à Alexsandro pour une faute sur Breel Embolo dans le premier quart d’heure de la partie.

Létang sous le coup d’un sursis

Le président lillois est déjà sous le coup d’un sursis de deux matchs après avoir déjà frontalement attaqué l’arbitrage à la suite de la défaite contre l’OL fin septembre, et pourrait être encore sanctionné par la commission de discipline de la LFP. En parallèle, les ultras du Dogues Virage Est (DVE) sont également dans le viseur pour des insultes à caractère homophobe lors d’une rencontre qu’ils ont passée en tribune latérale, leur espace habituel ayant été partiellement fermé pour le match face à Rennes en raison d’usage d’engins pyrotechniques.

Elle démarre fort, cette année 2026.

Un retrait de points pour le LOSC à cause de chants homophobes ?

CG

