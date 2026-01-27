S’abonner au mag
  • Chili

Un gardien fait gagner son équipe sans gants

AB
Un gant de fer dans une main de velours. Ce mercredi soir, Coquimbo Unido – champion du Chili en titre, le premier de son histoire – défiait l’Universidad Católica en finale de la Supercoupe nationale. Un match achevé sans but (0-0) mais par la victoire de Coquimbo aux tirs au but (8-7), grâce à deux arrêts de son gardien Diego « Mono » Sánchez (38 ans). Le tonton s’est surtout distingué en effectuant ces deux parades à mains nues. De quoi rappeler les portiers du début de siècle dernier, mais surtout Ricardo, auteur d’un exploit similaire avec le Portugal, en quarts de finale de l’Euro 2004, contre l’Angleterre (penalty de Darius Vassell).

<iframe loading="lazy" title="TNT Sports Replay | Coquimbo Unido 0 (8) - 0 (7) Universidad Católica | Final Supercopa" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/m-Z-QdztJQQ?start=433&amp;feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Short remonté jusqu’au nombril, teinture bleue délavée et danse sur la ligne de touche, Sánchez a fait le spectacle, stoppant donc les tentatives de Diego Corral et du vétéran Eugenio Mena. Gary Medel, pensionnaire de la Católica, a quant à lui marqué son peno. En un an, Coquido Unido est passé d’un palmarès vierge, à deux titres nationaux.

Diego Sángant.

 

AB

