  • Chili

AB
Auteur de la pire panenka, il s'est en réalité cassé le genou

Zavala ne faisait donc pas du cirque. Vous l’avez certainement vu passer ces derniers jours : Cristián Zavala, joueur de Colo-Colo, a certainement manqué l’une des pires panenkas de l’histoire. Dans ce challenge initié par Brahim Díaz, le joueur Chilien a ainsi loupé sa tentative, avant de s’écrouler au sol en se tenant la jambe, feignant une blessure.

Mais ce n’était pas une feinte ! Ce lundi soir, les médias locaux ont en effet révélé que Zavala s’est en réalité fracturé la rotule du genou droit sur sa frappe, occasionnant une absence de deux mois minimum. Un joli problème, alors que le championnat chilien reprend ce week-end.

Toujours attendre la décision du VAR avant de rigoler. Bon rétablissement à lui.

Zidane marque, puis prend un rouge

AB

