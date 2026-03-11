S’abonner au mag
La moitié des supporters de Ligue 2 était à Saint-Étienne

La ferveur du Chaudron. Samedi dernier, en marge de la 26e journée de Ligue 2, Saint-Étienne a réalisé sa meilleure affluence de la saison. Ce sont 36 588 supporters qui ont assisté au stade à la victoire des Verts, vainqueur 2-0 dans le choc du haut de tableau face au Red Star. Mieux encore : sur les 76 000 spectateurs recensés dans l’ensemble des stades de Ligue 2, 48 % se trouvaient donc à Geoffroy-Guichard.

Tous à Geoffroy-Guichard

Difficile de faire mieux, puisque Clermont est la deuxième affluence avec 8 417 spectateurs… Le podium est complété par Le Mans face à Annecy avec une petite affluence de 7 464 spectateurs. Les stades de Ligue 2 se remplissent comme ils peuvent, mais la moyenne de la journée s’établit à 8 490 spectateurs.

Les hommes de Philippe Montanier sont actuellement deuxièmes avec trois points de retard sur le leader Troyes. La ferveur des Verts ne s’arrête pas, face à Grenoble, 1 000 supporters feront le déplacement. Le Chaudron, décidément, déborde même à l’extérieur.

Qui c’est les plus forts ? Évidemment, c’est les Verts.

