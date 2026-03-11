Borja Iglesias se confie au sujet de la masculinité toxique et de l’homophobie qu’il subit dans le foot

De quoi dérouter certains supporters du Real Madrid. Dans son engagement contre l’homophobie et sa lutte contre la masculinité toxique, Borja Iglesias a trouvé un exemple parlant : la myriade d’insultes qu’il reçoit en raison de ses ongles vernis. Bien que son club, le Celta de Vigo, le soutienne sans rechigner, le Galicien tient une posture délicate qu’il explique dans les colonnes dans L’Équipe.

« Me peindre les ongles me donne la sensation de pouvoir exprimer quelque chose, à la manière d’une coupe de cheveux ou d’un tatouage, raconte l’international espagnol. […] Me faire traiter de “pédé”, je ne le considère pas comme une insulte. Quand un type balance ça, je me dis que je serais bien plus heureux d’être “pédé” que d’être comme lui, plein de haine, à n’avoir rien d’autre à faire qu’insulter à la fin d’un match. »

Le foot, ou la guerre des masculinités

Iglesias est aussi connu pour avoir renoncé à porter le maillot de la Roja en 2023 tant que Luis Rubiales, qui a embrassé de force Jenni Hermoso, serait toujours à la tête de la fédération espagnole. De retour avec la sélection depuis le départ du dirigeant, l’avant-centre revient sur cet épisode : « J’ai ressenti l’impossibilité de me taire, tout ça me gênait tellement, aussi pour l’image de l’Espagne. Ça m’a coûté, mais si je m’étais tu, je me serais senti dans un état pire encore. »

Le chouchou de Vigo balance aussi à propos du quotidien 100% mascu au centre de formation : « Des joueurs plus âgés racontaient leur nuit avec une fille sans la respecter. Je me disais : “Quel besoin as-tu de raconter tout ça à des gens si jeunes en parlant mal de la fille juste parce qu’elle a couché avec toi, alors que tu as fait pareil ?” Et comme ça arrive tous les jours, tu prends ça pour la normalité. »

Dans nos bras, Borja !

