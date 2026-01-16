Le Celta répond aux insultes homophobes avec une initiative originale

Le Celta ne sera jamais accusé par Josh Cavallo. Visé par une attaque homophobe ces derniers jours, Borja Iglesias n’a pas été laissé seul par son club. Le Celta de Vigo a appelé ses supporters à venir au stade avec les ongles peints lors du match à domicile face au Rayo Vallecano, en signe de soutien à son attaquant.

Une réponse directe à l’insulte « píntate las uñas » (« peins-toi les ongles ») utilisée contre lui, devenue malgré elle le point de départ d’une mobilisation collective.

Contade con nós, @CarcamansCeles 💅 Celtista, este domingo... ao estadio coas unllas pintadas! pic.twitter.com/w8B9NKkCrk — Celta (@RCCelta) January 15, 2026

Transformer l’insulte en symbole

En reprenant le message pour le retourner, le club galicien envoie un signal clair : l’homophobie n’a pas sa place dans les tribunes. L’initiative, largement relayée sur les réseaux, illustre la volonté du Celta et de ses supporters de faire front ensemble, avec un geste simple mais visible, et de rappeler que le football peut aussi savoir répondre autrement que par le silence.

Le bus de Valence visé