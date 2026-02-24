Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol

Ce mardi, l’avocate d’Achraf Hakimi a annoncé à l’AFP que son client était renvoyé en procès pour viol. Pour rappel, le joueur du PSG est accusé d’avoir pratiqué à son domicile des pénétrations digitales sur une femme 24 ans, contre son consentement, dans la nuit du 24 au 25 février 2023.

Le joueur continue de contester

En août dernier, le parquet de Nanterre a rendu son réquisitoire définitif demandant un procès. Le procureur Hervé Lollic estimait alors qu’il existe des « charges suffisantes » à l’encontre de l’international marocain. La première mise en examen du défenseur remonte au 3 mars 2023.

Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026

« Aujourd’hui, une accusation de viol suffit à justifier un procès, alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement », a réagi le joueur sur X. En septembre 2025, il avait déjà nié les faits sur le plateau de Canal+, assurant qu’il gardait « l’esprit tranquille ».

Ousmane Dembélé toujours incertain pour la réception de l’AS Monaco