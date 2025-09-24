Achraf Hakimi donne sa version des faits dans l’affaire de viol

Achraf Hakimi est visé par une enquête pour viol, remontant à février 2023, mais il continue de contester les faits. Dans une interview accordée à l’émission « Clique », sur Canal+, diffusée en intégralité ce jeudi, le latéral du Paris Saint-Germain persiste et signe : « Je sais que ce dont on m’a accusé est un mensonge. Je sais qui je suis. Je sais que je n’ai rien fait et que je ne ferai jamais ça. J’ai toujours été à la disposition de la police. J’ai même demandé à leur parler pour donner ma version des faits. »

"Tout ce dont je suis accusé est faux" Clique x Achraf Hakimi, c’est jeudi 25 septembre sur l’app CANAL+ puis à 23H40 sur la chaîne CANAL+. pic.twitter.com/iyWO49jqKZ — CLIQUE (@cliquetv) September 24, 2025

En août dernier, le parquet de Nanterre a requis son renvoi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine, alors qu’il avait été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire en mars 2023. « Grâce au travail de la police, on a fait de bonnes avancées. Aujourd’hui j’ai l’esprit tranquille. On espère que la vérité éclatera bientôt », clame-t-il.

De grands changements dans son entourage

Face caméra et en espagnol dans le texte, l’international marocain se montre ému, assurant que la situation est « difficile », surtout pour sa famille, soulignant qu’il « ne souhaite ça à personne ».

Achraf Hakimi a évoqué, plus globalement, la vie extrasportive d’un joueur professionnel : « On est exposé à beaucoup de choses. Par exemple, les filles nous approchent. Des choses comme du chantage. Dans le monde du foot, beaucoup de gens veulent profiter de nous. Si tu n’es pas bien entouré, ça peut provoquer ce genre de choses. » Il souligne d’ailleurs que depuis le départ de cette affaire, il a « changé pas mal de choses » au sein de son entourage, au point de ne plus laisser personne y entrer.

