La programmation des 16es de finale de la Coupe de France est connue

Comme toujours, on garde le meilleur pour la fin.

La programmation des 16es de finale de la Coupe de France est désormais connue, avec quatre jours de football spectacle et intense en perspective. Tout commence le samedi 10 janvier avec un premier multiplex à 15h30, comprenant notamment le premier duel de Ligue 1 de ces 16es entre Angers et Toulouse. Le deuxième multiplex prendra le relais à 18h30, suivi d’un premier choc entre Sochaux et Lens à 21h. Dimanche 11, place aux rencontres de l’après-midi et du soir : Nantes et Nice se bagarreront pour la qualification dès 18h dans un nouveau multiplex, avant que le choc entre le LOSC et l’OL ne vienne clore la soirée, toujours à 21h.

La fin en début de semaine

Le lundi 12, le derby parisien PSG – Paris FC sera à suivre en prime time à 21h10 sur Bein Sports et France Télévisions, seul match diffusé en clair de ces 16es. Et pour finir ce tour, mardi 13 janvier, le petit Poucet Bayeux tentera l’exploit contre l’OM à 21h, au stade Michel d’Ornano de Caen. Deux rencontres décalées en raison du Trophée des champions, disputé le jeudi 8 janvier au Koweït entre Parisiens et Marseillais.

Le tirage des 8es de finale se tiendra juste avant ce dernier match, histoire de faire monter encore un peu plus la pression.

