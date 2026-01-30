S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Monaco-PSG

Les matchs entre clubs français en Coupes d’Europe, une vraie rareté

MH
Les matchs entre clubs français en Coupes d’Europe, une vraie rareté

Elles sont rares, mais quand elles arrivent, elles laissent toujours un petit goût bizarre. Depuis la fin des années 1990, les confrontations entre clubs français en compétitions européennes majeures se comptent sur les doigts d’une main.

Elles sont souvent vécues comme une anomalie, parfois comme une trahison du rêve européen, toujours comme une occasion manquée de briller à l’extérieur. Marseille – Monaco en 1999 (3-2 cumulé), Auxerre – Lille en 2005 (1-0 cumulé), Lyon – Bordeaux en 2010 (3-2 cumulé), Paris – Brest en 2025 (10-0 cumulé, sans débat). À chaque fois, un club français avance… pendant qu’un autre reste sur le quai.

Paris – Monaco, l’Europe en circuit court

La saison 2025-2026 ajoute donc une nouvelle ligne à la liste avec Paris – Monaco. Une affiche familière, presque trop. Pas de découverte exotique, pas de stade hostile à apprivoiser, juste deux clubs qui se croisent déjà tous les ans en Ligue 1 et qui auraient sans doute préféré voir ailleurs. Pour le PSG, c’est un tirage sans glamour mais sans excuse. Pour Monaco, une occasion de jouer un gros sans traverser le continent.

Dans tous les cas, ça fera du bien à notre indice UEFA.

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
103
151

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!