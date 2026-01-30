Les matchs entre clubs français en Coupes d’Europe, une vraie rareté

Elles sont rares, mais quand elles arrivent, elles laissent toujours un petit goût bizarre. Depuis la fin des années 1990, les confrontations entre clubs français en compétitions européennes majeures se comptent sur les doigts d’une main.

Elles sont souvent vécues comme une anomalie, parfois comme une trahison du rêve européen, toujours comme une occasion manquée de briller à l’extérieur. Marseille – Monaco en 1999 (3-2 cumulé), Auxerre – Lille en 2005 (1-0 cumulé), Lyon – Bordeaux en 2010 (3-2 cumulé), Paris – Brest en 2025 (10-0 cumulé, sans débat). À chaque fois, un club français avance… pendant qu’un autre reste sur le quai.

5 - Matches entre clubs 🇫🇷 en compétitions européennes majeures C3 1998/99 - Marseille-Monaco (3-2 cumulé) C3 2004/05 - Auxerre-Lille (1-0 cumulé) LDC 2009/10 - Lyon-Bordeaux (3-2 cumulé) LDC 2024/25 - Paris-Brest (10-0 cumulé) 🆕 LDC 2025/26 - Paris-Monaco Retrouvailles. pic.twitter.com/KIfYbFAJGO — OptaJean (@OptaJean) January 30, 2026

Paris – Monaco, l’Europe en circuit court

La saison 2025-2026 ajoute donc une nouvelle ligne à la liste avec Paris – Monaco. Une affiche familière, presque trop. Pas de découverte exotique, pas de stade hostile à apprivoiser, juste deux clubs qui se croisent déjà tous les ans en Ligue 1 et qui auraient sans doute préféré voir ailleurs. Pour le PSG, c’est un tirage sans glamour mais sans excuse. Pour Monaco, une occasion de jouer un gros sans traverser le continent.

Dans tous les cas, ça fera du bien à notre indice UEFA.

