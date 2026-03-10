Deux joueurs de MLS suspendus à vie pour avoir parié sur leurs équipes

Ils n’auraient sans doute pas misé sur une telle fin. Yaw Yeboah et Derrick Jones ne se sont pas privés de parier sur plusieurs matchs dont ceux de leurs équipes. Et ça, ça ne passe pas : comme le rapporte le communiqué de la ligue étasunienne, la MLS a suspendu à vie les deux compères ghanéens, respectivement liés au Crew de Columbus et au Los Angeles FC.

Le premier, passé par le LOSC de 2015 à 2016, a déjà plié bagage pour le QD Hainiu en Chine tandis que le second demeure sans club. C’est après avoir reçu plusieurs alertes de paris suspects via des partenaires que la MLS a lâché sa meilleure enquête pour découvrir que les zigotos ont effectué plusieurs paris entre 2024 et 2025.

Prédire un carton jaune ? Trop facile

D’abord suspendu depuis octobre au lancement de l’enquête, Yeboah et Jones se seraient notamment fait un peu de thunes en prédisant une curieuse biscotte reçue par le second pendant un match. Cependant, la MLS n’est pas en mesure de prouver le lien entre le pari et le fait de jeu : « aucun élément ne permet de conclure que ces paris ont affecté le résultat d’un match. » Mais personne n’est dupe, le communiqué indiquant que « les joueurs, suspendus provisoirement depuis octobre, ont probablement partagé des informations confidentielles avec d’autres parieurs. »

Depuis quelques temps, la pratique du pari sportif se légalise dans une majorité d’États, n’aidant pas la MLS à calmer les chenapans malgré la réaffirmation de sa lutte pour son intégrité.

Davy Jones faisait meilleur pirate.

