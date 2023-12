Denis Bouanga et Los Angeles échouent en finale de la MLS

Tout ça pour ça…

Denis Bouanga a encore marqué, dans la nuit de samedi à dimanche, lors de la finale de la MLS. Cela n’a néanmoins pas suffi au Los Angeles FC, battu par Columbus (2-1). La franchise basée dans l’Ohio a fait la différence en première période grâce à un penalty de Cucho Hernandez (33e), suivi du but du break de Yaw Yeboah (37e). La réduction du score de Bouanga, auteur de son 25e but de la saison en MLS, a relancé la fin de match (74e), mais le LAFC n’a pas réussi à arracher une prolongation. Tenant du titre, Los Angeles cède donc sa couronne. Columbus décroche ici son troisième titre national après 2008 et 2020. Mention spéciale pour l’architecte de cette victoire, l’entraîneur français Wilfried Nancy, qui dirige l’équipe depuis un an. Il est d’ailleurs le premier coach de couleur à remporter la MLS.

Historic. Wilfried Nancy is the first Black head coach to win MLS Cup. 👏 pic.twitter.com/OFKjgBrx9l — Major League Soccer (@MLS) December 10, 2023

Qui s’y frotte s’y pique.

