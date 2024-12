Botafogo prend la porte face à Pachuca en Coupe intercontinentale

Attendez, elle existe toujours, la Coupe du monde des clubs avec les champions continentaux ?

Les Mexicains de Pachuca n’ont fait qu’une bouchée de Botafogo, récent champion du Brésil et d’Amérique du Sud, en signant une victoire 0-3 au deuxième tour de la Coupe intercontinentale de la FIFA. Les Tuzos ont déroulé en seconde période, plantant trois buts en 30 minutes via Oussama Idrissi (0-1, 50e), Nelson Deossa (0-2, 66e) et l’éternel Salomón Rondón (0-3, 80e). Ils affronteront les Égyptiens d’Al Ahly, champions d’Afrique et tombeurs d’Al-Aïn FC (3-0), pour une place en finale, le 14 décembre prochain.

Cette Coupe intercontinentale est l’héritière directe de l’ancienne Coupe du monde des clubs, qui n’opposait que les champions continentaux dans un petit tournoi à élimination directe. Le nouveau format prévoit une qualification directe du champion d’Europe – en l’occurrence, le Real Madrid – en finale. Les champions des Amériques s’affrontent dans l’un des deux « quarts de finale », tandis que le vainqueur de la Ligue des champions africaine défie le gagnant du barrage entre le champion d’Asie et le champion d’Océanie.

Toujours aussi fascinante, cette capacité de la FIFA à pondre des formats dont personne ne veut !

