Deux joueuses internationales montent au créneau concernant la diffusion du Mondial féminin

Le compteur tourne, comme dirait Mickaël Miro.

Deyna Castellanos, internationale vénézuélienne et attaquante de Manchester City, s’est exprimé sur l’absence de diffuseur, pour le Mondial féminin de cet été, dans plusieurs pays dont l’Angleterre, la France, l’Espagne, l’Allemagne ou l’Italie). « C’est triste, frustrant et ridicule à bien des égards », a-t-elle écrit sur son compte Twitter. Elle s’est étonnée qu’à moins de deux mois du tournoi, aucun n’accord n’ait été trouvé. Elle a également insisté sur la nécessité d’obtenir des investissements pour développer le football féminin.

Janelly Farías, internationale mexicaine et joueuse du CF Pachuca, a également pris la parole à ce sujet, en relayant le tweet de Castellanos, ajoutant : « les diffuseurs paient 100 à 200 millions d’euros pour la Coupe du monde mais certains offrent 1 à 10 millions pour le Mondial féminin. LE MANQUE DE RESPECT… ». Des ministres des Sports européens avaient demandé des solutions pour la diffusion de la compétition, dans un communiqué publié mercredi dernier. Marinette Pichon est également derrière une pétition, en France, pour la même cause.

Investment is needed across the board to continue to accelerate the growth we are seeing. Being broadcasted in as many markets as possible is as BASIC as it gets and such investment will provide much needed funds for our game. The world is watching…

— Deyna Castellanos (@deynac18) June 1, 2023