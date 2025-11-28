S’abonner au mag
  • Mondial 2035 (F)

Le Royaume-Uni propose une candidature record pour accueillir une Coupe du monde

CM
Le Royaume-Uni propose une candidature record pour accueillir une Coupe du monde

Football’s coming home ?

Le Mondial féminin 2035 semble loin pour tout le monde, sauf pour le Royaume-Uni. Ce vendredi, les fédérations britanniques ont officialisé leur candidature commune (et gargantuesque) pour accueillir la compétition. En tout, 22 stades figurent dans le dossier envoyé à la FIFA, pour un tournoi qui devrait réunir 48 équipes, une première.

Si elle est validée, la phase finale du tournoi serait le plus grand événement sportif jamais organisé au Royaume-Uni, promet l’équipe candidate. « Avec 63 millions de personnes vivant à moins de deux heures du site proposé, ce serait le tournoi le plus accessible de tous les temps. » Il s’agirait aussi d’une première Coupe du monde sur le sol britannique depuis l’édition masculine de 1966.

16 stades en Angleterre dont Old Trafford

Au total : 16 stades en Angleterre, 3 au Pays de Galles, 2 en Écosse et 1 en Irlande du Nord, répartis dans 15 villes, même si la liste finale devrait être ramenée à environ 16 enceintes. À titre de comparaison, le Qatar n’en avait utilisé que 8 en 2022. Parmi les stades proposés figure bien Old Trafford, le projet titanesque de Manchester United, si celui-ci se concrétise à temps.

Pour le Premier ministre Keir Starmer, c’est le succès des Lionesses, sacrées au dernier Euro et finalistes du Mondial en 2023, qui a poussé la candidature : « Cela a inspiré les filles de tout notre pays, et nous allons capitaliser sur cet élan en accueillant des millions de fans de football du monde entier. » La candidature devrait être ratifiée l’année prochaine par la FIFA.

En attendant l’heure du thé en 2035, le Brésil ouvrira les festivités en 2027.

