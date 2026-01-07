Auxerre tente le pari Ahamada

S’abonner au mag

Migration par la Manche, mais dans l’autre sens… Ce mercredi, l’AJ Auxerre a officialisé la signature du milieu de terrain Naouirou Ahamada. Âgé de 23 ans, le joueur arrive en provenance de Crystal Palace et s’est engagé jusqu’à l’été 2027.

À peine six mois après son prêt au Stade rennais, où il n’a quasiment pas joué, il est déjà de retour en Ligue 1. Depuis son départ pour l’Angleterre il y a trois ans, le natif de Marseille n’est jamais réellement parvenu à s’imposer outre-Manche.

Un malentendu à 12 millions d’euros

Les attentes étaient pourtant élevées au moment de son transfert. En janvier 2023, Ahamada avait quitté Stuttgart pour Londres contre 12 millions d’euros. Mais à Crystal Palace, il n’a jamais vraiment eu sa chance, ce qui avait conduit à son prêt à Rennes la saison passée.

Sa première expérience professionnelle en France n’a toutefois pas été plus concluante. Malgré cela, l’AJ Auxerre espère évidemment une plus-value immédiate pour sortir de la zone rouge.

Les retours de Perrin et Jubal, et c’est réglé.

Brest fait le show, Le Havre respire

