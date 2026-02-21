S’abonner au mag
Le président du Bayern Munich loue le discours antiraciste de Vincent Kompany

JD
12 minutes pour convaincre. Ce vendredi, Vincent Kompany a utilisé près de la moitié du temps de sa conférence de presse d’avant-match face à l’Eintracht Francfort pour revenir sur l’affaire Vinícius-Prestianniet donner son sentiment sur les déclarations minimalisantes de José Mourinho.

« Si c’est vrai que le joueur du Benfica a [traité Vinícius de singe], j’aimerais qu’il y ait une place pour des excuses. Personne n’est parfait dans ce monde. Mais c’est comme si on ne s’autorisait pas à considérer cette option. Il n’y a de la place que pour la gauche et la droite, le noir et le blanc », avait notamment philosophé le tacticien belge.

« Droit au but »

En marge de l’événement Night of the Legends, le président du Bayern Munich, Herbert Hainer est revenu sur cette longue déclaration qui a fait couler pas mal d’encre outre-Rhin : « Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises dans des interviews : Vincent Kompany est un type formidable, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, et il nous fait beaucoup de bien. »

« Je l’ai déjà qualifié plusieurs fois de jackpot au loto et quand on a vu la déclaration qu’il a faite aujourd’hui [ce vendredi, NDLR], elle était intelligente, mûrement réfléchie et allait droit au but, a poursuivi Hainer. Il a secoué beaucoup de gens, mais il a aussi donné une leçon de courage. »

Et en plus de ça, il assure sur le terrain.

Le Bayern se fait peur, mais assure l’essentiel face à Francfort

