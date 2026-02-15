Medhi Benatia annonce son départ de l’OM

Nouveau coup de tonnerre à Marseille. Au lendemain de la nouvelle désillusion contre Strasbourg, match disputé sous haute tension au Vélodrome, Medhi Benatia quitte à son tour l’OM. L’annonce a été faite via un communiqué sur les réseaux sociaux par le directeur du football phocéen, en poste sur la Canebière depuis novembre 2023. « Compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes », a-t-il notamment écrit. Une décision prise par l’ancien défenseur dès le lundi 9 février, au lendemain de la déroute sur la pelouse du PSG.

Benatia optimiste pour l’avenir du club

« Je pars avec le sentiment d’avoir fait le maximum sur le plan professionnel, mais avec le regret de ne pas avoir réussi à apaiser l’environnement autour du groupe qui, selon moi, a largement les capacités d’atteindre les objectifs demandés », développe encore Benatia. Malgré la crise de résultats (et institutionnelle) traversée par l’Olympique de Marseille ces dernières semaines, le désormais ex-dirigeant se veut malgré tout optimiste pour la suite. « Restez derrière eux, encouragez-les comme vous savez le faire ! », s’est-il enfin exclamé à l’intention des supporters.

Ce nouveau départ, quelques jours après celui de Roberto De Zerbi, plonge donc le club dans le doute concernant la suite de son projet. Ces derniers mois, l’entraîneur italien et le dirigeant marocain avaient formé un triumvirat soudé aux côtés du président Pablo Longoria. Lequel se retrouve désormais seul aux commandes, alors que le propriétaire Frank McCourt avait fait le déplacement pour le choc contre Strasbourg.

La tempête Nils aura décidément occasionné de sacrés dégâts dans le Sud.

« Il faut relever la tête, même si c’est très difficile et délicat », assure Pancho Abardonado