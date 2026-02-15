« C'est ma meilleure saison », assure Wesley Saïd après son doublé face au Paris FC

Pas content ? Doublé. Grand artisan de la démonstration lensoise à Jean Bouin face au Paris FC, Wesley Saïd s’est longuement confié aux journalistes présents sur ses performances cette saison.

Dix buts en 22 matchs

« C’est une soirée parfaite, ça me tenait vraiment à cœur de faire un gros résultat ce soir », a-t-il débuté avant de poursuivre : « On a été efficace dans les deux surfaces ce qui nous a permis de gagner sur un score large ». Auteur de dix buts en 22 matchs de Ligue 1 cette saison, jamais l’ancien rennais n’avait marqué autant sur une saison, une performance qui l’enchante : « C’est un collectif qui travaille très bien. Individuellement je me sens très bien et ce positionnement là me permet de me retrouver dans la surface avec moins de duels. Je suis très content ».

Le numéro 22 a également assuré qu’il s’agissait de sa « meilleure saison », tout en expliquant que les Lensois désormais ne devaient pas « regarder derrière ». Il a également pointé l’importance d’avoir la confiance du coach et de ses coéquipiers pour performer.

En attendant de ramener la coupe à la maison pour la première fois depuis 28 ans ?

