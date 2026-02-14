S’abonner au mag
Cristiano Ronaldo buteur dès son retour avec Al-Nassr

Cristiano Ronaldo buteur dès son retour avec Al-Nassr

Le caca boudin est fini. Absent plusieurs rencontres pour protester contre le transfert de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo a fait son grand retour sur les terrains, ce samedi. Il n’aura même fallu que 18 minutes au Portugais pour trouver le chemin des filets, sur un service parfait de Sadio Mané.

De quoi lancer Al-Nassr vers un précieux succès sur la pelouse d’Al-Fateh (0-2), histoire de rester dans la roue d’Al-Hilal (un petit point derrière). Le 962e but de la carrière de CR7, qui continue de se rapprocher petit à petit de son but ultime.

Voilà qui devrait lui redonner le sourire.

Cristiano Ronaldo ne boude plus Al-Nassr

