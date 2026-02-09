S’abonner au mag
  • Arabie saoudite
  • Al-Nassr

Cristiano Ronaldo ne boude plus Al-Nassr

AR
Cristiano Ronaldo ne boude plus Al-Nassr

Fin du caprice. Absent depuis plusieurs matchs, Cristiano Ronaldo termine sa grève contre son club Al Nassr. Le Portugais a retrouvé le chemin de l’entraînement ces derniers jours, et selon A Bola, il est attendu ce samedi en championnat face à Al-Fateh. Pour rappel, CR7 trouvait inéquitable l’arrivée à Al-Hilal de Karim Benzema, et déplorait l’inactivité de son club au mercato.

Tout est rentré dans l’ordre

D’après le quotidien portugais, Cristiano Ronaldo demandait aussi le paiement des salaires de plusieurs employés et collaborateurs d’Al-Nassr, qui ont depuis été réglés. La direction d’Al-Nassr, qui a trop peur de voir s’envoler la figure de son championnat, a répondu à ses exigences. Le club saoudien réintègre aussi José Semedo et Simão Coutinho, qui avaient été mis à l’écart pour le dernier mercato. Le bras de fer s’est terminé par une victoire du Portugais.

On attend sa prochaine compo.

Le geste de soutien des supporters d’Al-Nassr pour Cristiano Ronaldo

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!