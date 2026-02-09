Cristiano Ronaldo ne boude plus Al-Nassr

Fin du caprice. Absent depuis plusieurs matchs, Cristiano Ronaldo termine sa grève contre son club Al Nassr. Le Portugais a retrouvé le chemin de l’entraînement ces derniers jours, et selon A Bola, il est attendu ce samedi en championnat face à Al-Fateh. Pour rappel, CR7 trouvait inéquitable l’arrivée à Al-Hilal de Karim Benzema, et déplorait l’inactivité de son club au mercato.

Tout est rentré dans l’ordre

D’après le quotidien portugais, Cristiano Ronaldo demandait aussi le paiement des salaires de plusieurs employés et collaborateurs d’Al-Nassr, qui ont depuis été réglés. La direction d’Al-Nassr, qui a trop peur de voir s’envoler la figure de son championnat, a répondu à ses exigences. Le club saoudien réintègre aussi José Semedo et Simão Coutinho, qui avaient été mis à l’écart pour le dernier mercato. Le bras de fer s’est terminé par une victoire du Portugais.

On attend sa prochaine compo.

