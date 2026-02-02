S’abonner au mag

Cristiano Ronaldo va-t-il faire capoter les transferts de Benzema et Kanté ?

Cristiano Ronaldo va-t-il faire capoter les transferts de Benzema et Kanté ?

Blocage en Arabie saoudite. Cristiano Ronaldo a refusé ce lundi de jouer pour Al-Nassr contre Al Riyadh, risquant ainsi de faire capoter les transferts de Karim Benzema et N’Golo Kanté.

Selon RMC Sport, le Portugais serait profondément déçu que son ancien coéquipier au Real Madrid soit sur le point de rejoindre le rival Al-Hilal. Ronaldo militait depuis longtemps pour que son club signe l’attaquant… mais sans succès.

Un drôle d’effet domino

Le boycott de Ronaldo pourrait déclencher une véritable chaîne d’événements : sa colère mettrait en danger le transfert de Benzema, et si ce dernier ne rejoint pas Al-Hilal, le club actuel des deux Français, Al-Ittihad, ne pourrait pas recruter Youssef En-Nesyri de Fenerbahçe, transfert pourtant nécessaire pour permettre à Kanté d’aller dans l’autre sens vers Istanbul.

Une belle partie de billard.

