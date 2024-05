Al-Hilal termine invaincu, Ronaldo et Al-Nassr jouent un mauvais tour à Al-Ittihad

Le Bayer Leverkusen a donné des idées.

À l’instar du champion allemand qui a bouclé sa saison de Bundesliga invaincu, Al-Hilal a terminé l’exercice saoudien sans la moindre défaite ce lundi soir. Face à Al-Wehda, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont enregistré leur 31e succès en championnat (1-2), ce qui leur permet de terminer avec une marge de quatorze points d’avance sur leur dauphin, Al-Nassr. Le club de Cristiano Ronaldo, justement, a lui aussi fini en beauté, en battant Al-Ittihad (4-2) grâce notamment à un doublé de CR7, meilleur buteur de Saudi Pro League avec ses 35 réalisations (et ses 11 passes décisives). Pour Al-Nassr, qui évoluait avec N’Golo Kanté, mais sans Karim Benzema, c’est un énorme coup dur, puisqu’il y avait éventuellement la possibilité d’accrocher la Ligue des champions 2 d’Asie, mais la formation de Marcelo Gallardo n’y est donc pas parvenue, et doit laisser le ticket à Al-Taawon, de toute façon vainqueur face à Al-Ettifaq (1-0), ce qui lui garantissait quoi qu’il arrive le sésame.

En bas du classement, il restait aussi une lutte à quatre équipes pour le maintien. Al-Akhdoud s’est sauvé en battant Al-Taee (2-0), qui descend en deuxième division. Abha complète le trio des relégués après sa défaite sur le terrain d’Al-Hazem (2-1), pourtant condamné depuis un moment.