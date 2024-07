Record négatif pour Cristiano Ronaldo

La rade du port de Madère.

Pour ce qui restera probablement comme sa dernière sortie dans un championnat d’Europe, Cristiano Ronaldo a fait office de poids mort face à l’équipe de France. Un dernier chapitre bien triste dans la carrière du sextuple Ballon d’or, arrivé en fin de parcours, et qui ne s’est toujours pas fait une raison sur son avenir.

Avec aucun but en cinq matchs en Allemagne, Ronaldo a aussi signé une première en carrière. Jamais, jusqu’ici, il n’avait terminé une compétition internationale sans inscrire au moins un pion. Cela fait désormais neuf apparitions consécutives sans but dans un tournoi majeur, dernière Coupe du monde et Euro cumulés.

Il avait marqué dix buts lors des neuf matchs précédant le lancement de cette série noire.

Tirs au but : la France touche le gros lot