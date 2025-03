Le Danemark domine logiquement le Portugal

Danemark 1-0 Portugal

But : R.Højlund (78e)

Costa n’aura pas suffi.

Lors du quart de finale aller de la Ligue des nations, le Danemark a dominé avec la manière le Portugal ce jeudi (1-0). La Seleção tremble d’entrée quand Diogo Costa dégage le cuir sur Mika Biereth et passe tout près d’offrir sur un plateau un but gag à l’attaquant monégasque pour sa première sélection avec le Danemark (3e). La Seleção rebondit grâce à Pedro Neto dont la frappe puissante est boxée au-dessus de la barre de Kasper Schmeichel (8e), mais ce sont bien les Danish Dynamite qui ont la plus grosse opportunité dans ce premier acte : Christian Eriksen obtient et rate un penalty, parfaitement sorti par Costa (23e). En confiance, le portier portugais enchaîne les parades et dégoûte progressivement les Danois, à l’image de son nouvel arrêt sur une tentative de Gustav Isaksen (55e).

⚽️ Le Portugal joue avec le feu… et Højlund le punit ! 📺 Pour suivre le match > https://t.co/ejCAlDkSw3#lequipeFOOT pic.twitter.com/Hn0haT7wux — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 20, 2025

Les deux équipes résistent, et malgré les 8 tirs cadrés danois, aucun ne trompe la vigilance du portier de la Seleção. C’était jusqu’à ce que Rasmus Højlund conclue une magnifique action collective et permette aux Danish Dynamite de prendre logiquement l’avantage (1-0, 78e). À l’image de la tentative de Rúben Neves aux 30 mètres (83e), le Portugal tente désespérément de revenir au score, en vain. Jamais vraiment inquiétés, les Danois prennent une belle option pour le dernier carré de la Ligue des nations.

Rendez-vous dimanche pour le deuxième épisode.

L’équipe type de l’Euro 2024