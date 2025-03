Le Portugal éjecte le Danemark au bout du suspense

Portugal 5-2 AP Danemark

Buts : Andersen (38e CSC), Ronaldo (72e), Trincão (86e et 91e) et Ramos (115e) pour la Seleção // Kristensen (56e) et Eriksen (76e) pour la Danish Dynamite

Par toutes les émotions.

Devant au score à plusieurs reprises, le Portugal a vu le Danemark égaliser deux fois pour arracher une prolongation. Avant de forcer le passage vers le dernier carré grâce à un doublé de Francisco Trincão (5-2).

Tout commence avec un penalty obtenu puis très mal tiré par Cristiano Ronaldo. Battus à Copenhague, les Portugais font le forcing tout au long d’une première période à sens unique ou presque. Et sont récompensés par un coup du sort pour Joachim Andersen, qui envoie sa tête dans son propre but sur corner (1-0, 38e). Menés et malmenés, les visiteurs reviennent avec d’autres intentions au retour des vestiaires. Et égalisent, à nouveau sur corner avec Rasmus Kristensen, seul après une bonne remise depuis le second poteau (1-1, 56e). Mais si CR7 s’était vu refuser un premier but pour hors-jeu, il parvient à inscrire son nom au tableau d’affichage, en renard après une frappe de Bruno Fernandes repoussée par le poteau (2-1, 72e).

🇵🇹-🇩🇰 Cristiano Ronaldo profite de cette belle frappe de Bruno Fernandes pour mettre le Portugal devant ! Suivez la rencontre sur L'Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/xyEIPFltmV — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 23, 2025

Trincão, ce héros

Encore une fois, le Danemark ne renonce pas et reprend à nouveau la main quatre minutes plus tard grâce à Christian Eriksen (2-2, 76e). Affaire entendue ? Pas pour Francisco Trincão, qui arrache une prolongation presque inespérée d’une magnifique frappe pour faire exploser le stade José Alvalade (3-2, 86e). Un premier but en sélection que le joueur du SportingCP fête d’un deuxième dès l’entame de la prolongation, avec application après une frappe de Gonçalo Ramos repoussée comme il peut par Kasper Schmeichel, qui termine le match avec l’épaule en vrac (4-2, 91e). Et ne peut empêcher un dernier but signé Ramos (5-2, 115e).

Merci messieurs pour le spectacle.

