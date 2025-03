CR7 n’est pas rancunier.

Alors que le Portugal va devoir se sortir les tripes pour éliminer le Danemark à la suite de sa défaite à l’aller (1-0), ce dimanche à 20h45 au stade José Alvalade XXI de Lisbonne, Cristiano Ronaldo ne compte pas en faire une affaire personnelle avec… Rasmus Højlund.

À l’aller, l’actuel buteur de Manchester United fut le seul buteur du match et avait exulté en singeant le fameux « Suuuuuuu » de la star portugaise, alors sur le terrain. Mais en conférence de presse, le quintuple Ballon d’or a rappelé qu’il n’en tenait pas rigueur à l’attaquant danois. Au contraire : « Pour moi, il n’y a aucun problème. Je sais que ce n’est pas parce qu’il n’a pas de respect pour moi. Je suis suffisamment malin pour comprendre et voir qu’il n’y a pas que lui (qui l’a reproduite) et que partout dans le monde et dans d’autres sports, d’autres l’ont faite. Pour moi, c’est un honneur. Mais j’espère que demain (ce dimanche), ce sera son tour de me voir faire cette célébration ! »

Cristiano Ronaldo on Rasmus Hojlund doing his « Siu » celebration: « For me it’s not a problem. I knew it’s not because he does not have respect for me. For me it’s an honour! » pic.twitter.com/v2e3E1cEz5

— BeanymanSports (@BeanymanSports) March 22, 2025