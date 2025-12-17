S’abonner au mag
  • Coupe intercontinentale
  • Finale
  • PSG-Flamengo (1-1, 2-1 TAB)

Avec un dernier trophée en 2025, le PSG intègre la cour des très grands

TJ
Avec un dernier trophée en 2025, le PSG intègre la cour des très grands

Le genre de record qui claque.

Sacré en Coupe intercontinentale aux tirs au but contre Flamengo, au terme d’un match très ennuyant mais marqué par les exploits de Matveï Safonov, le PSG égale un record dans le football. Celui du plus grand nombre de titres remportés sur une année civile en Europe. Avec ce sixième trophée de l’année 2025 dans sa besace (après le Trophée des champions, la Coupe de France, la Ligue 1, la Ligue des champions, la Supercoupe de l’UEFA et donc la CI), Paris effectue le même exploit que le FC Barcelone en 2009 et le Bayern Munich en 2020, qui était jusqu’à ce 17 décembre le seul club à avoir réalisé cette performance dans l’histoire européenne du football.

Paris à ça du record absolu

Sous Pep Guardiola, les Blaugrana emmenés par Lionel Messi, Samuel Eto’o, Thierry Henry, Andrés Iniesta et consorts avaient raflé tous les trophées possibles : la C1, la Liga, la Coupe du Roi, la Supercoupe d’Espagne, la Supercoupe de l’UEFA et le Mondial des clubs (sous son ancienne forme). Le Bayern, lui, en avait fait tout autant en battant notamment les Parisiens en finale de C1. À la différence de Paris, qui aurait pu s’emparer seul du record s’il avait battu Chelsea dans la Coupe du monde des clubs new look, ces deux formations ont remporté tous leurs trophées possibles lors de ces saisons-là.

Le grand sept : futur challenge des grands clubs européens ?

Les tops et les flops de PSG-Flamengo

TJ

À lire aussi
11
Revivez PSG - Flamengo (1-1)
  • Coupe intercontinentale
  • Finale
  • PSG-Flamengo
Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Revivez PSG - Flamengo (1-1)
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

11
Revivez PSG - Flamengo (1-1)
Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Revivez PSG - Flamengo (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!