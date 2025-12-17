Avec un dernier trophée en 2025, le PSG intègre la cour des très grands

Le genre de record qui claque.

Sacré en Coupe intercontinentale aux tirs au but contre Flamengo, au terme d’un match très ennuyant mais marqué par les exploits de Matveï Safonov, le PSG égale un record dans le football. Celui du plus grand nombre de titres remportés sur une année civile en Europe. Avec ce sixième trophée de l’année 2025 dans sa besace (après le Trophée des champions, la Coupe de France, la Ligue 1, la Ligue des champions, la Supercoupe de l’UEFA et donc la CI), Paris effectue le même exploit que le FC Barcelone en 2009 et le Bayern Munich en 2020, qui était jusqu’à ce 17 décembre le seul club à avoir réalisé cette performance dans l’histoire européenne du football.

Paris à ça du record absolu

Sous Pep Guardiola, les Blaugrana emmenés par Lionel Messi, Samuel Eto’o, Thierry Henry, Andrés Iniesta et consorts avaient raflé tous les trophées possibles : la C1, la Liga, la Coupe du Roi, la Supercoupe d’Espagne, la Supercoupe de l’UEFA et le Mondial des clubs (sous son ancienne forme). Le Bayern, lui, en avait fait tout autant en battant notamment les Parisiens en finale de C1. À la différence de Paris, qui aurait pu s’emparer seul du record s’il avait battu Chelsea dans la Coupe du monde des clubs new look, ces deux formations ont remporté tous leurs trophées possibles lors de ces saisons-là.

Le grand sept : futur challenge des grands clubs européens ?

