Sondage : Matveï Safonov doit-il devenir le gardien titulaire du PSG devant Lucas Chevalier ?
Après un intérim de quatre matchs et une séance de tirs au but dantesque contre Flamengo, Matveï Safonov lance automatiquement le débat sur sa place au sein de la hiérarchie des gardiens du PSG. Le portier russe doit-il devenir numéro un devant Lucas Chevalier ?
C'est une putain de bonne question !
Safonov doit-il devenir le gardien titulaire du PSG devant Chevalier ?
Oui
Non
